РИАМО - 18 янв. В Москве завершили реконструкцию здания института фармации и трансляционной медицины Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М. Сеченова, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект расположен на Нахимовском проспекте, дом 45 (ЮЗАО, район Черемушки).

«Комитет выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. В обновленном здании разместится научно-образовательный центр трансляционной медицины Сеченовского университета. Надзор за работами осуществлял Ростехнадзор», – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Объект возведен за счет средств федерального бюджета, добавил он.

Летом прошлого года ввели в эксплуатацию общежитие гостиничного типа для студентов и аспирантов Первого меда на улице Озерная, владение 2А в районе Очаково-Матвеевское.