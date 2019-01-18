РИАМО- 18 янв. Дворец единоборств на территории «Лужников» в Москве возведут в стиле функционализм, с отсылкой к общей стилистике объектов спорткомплекса, к работам могут приступить уже в нынешнем году, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Проект здания был выбран в ходе закрытого архитектурного конкурса. Победителем стало московское архитектурное бюро UNK Project.

«Стены и потолки нового Дворца единоборств в «Лужниках» сделают почти полностью прозрачными. Стеклянный павильон с колоннами из нержавеющей стали будет повторять форму прямоугольника. Одну его часть займет Международный центр самбо, а другую – Центр бокса», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что спортивное сооружение общей площадью порядка 40 тысяч квадратных метров планируют построить до конца 2021 года на улице Лужники, неподалеку от футбольных полей в северной части комплекса.

«Работы могут начаться уже в этом году», – дополнил Кузнецов.

Здание будет трехэтажным. В цоколе откроется подземный паркинг на 220 машино-мест.

«На первом, помимо вестибюля и тренажерных залов, разместятся два круглогодичных бассейна с зоной спа. Второй этаж отведут под тренировочные залы для борцов со спортивным оборудованием и снарядами. На третьем организуют зоны для проведения соревнований с трибунами, раздевалками для спортсменов, тренерскими и медицинскими кабинетами. Для посетителей комплекса здесь будут работать ресторан и кафе. На эксплуатируемой кровле также разместятся беговые дорожки для тренировок», – перечисляется в материале.

Кроме того, по словам главного архитектора Москвы, на центральном фасаде дворца установят медиаэкран, на котором будут транслировать информацию о предстоящих спортивных соревнованиях по боксу и самбо, портреты знаменитых боксеров и самбистов.

«Особенностью центра станет наклонный зеркальный потолок с оптическим эффектом, который позволит с улицы увидеть то, что происходит внутри здания», – заключается в сообщении.