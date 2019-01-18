РИАМО - 18 янв. Вблизи станции метро «Бабушкинская» на пересечении улиц Менжинского и Енисейской в Москве земельные участки освободили от самостроя, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости.

В материале напоминается, что работы по сносу незаконных объектов на территории города Москвы осуществляются на постоянной основе.

«Демонтировано шесть незаконных построек, которые были возведены без разрешительной документации и без оформления документов на землю», – отмечается в сообщении.

Решение об освобождении земельных участков и сносе незаконных построек принято судом.