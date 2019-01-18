РИАМО - 18 янв. Водителям Москвы напомнили об ухудшении ситуации на дорогах из-за заморозков и, соответственно, гололеда, автомобилистов призвали держать дистанцию, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столичного правительства.

«На улице плюс 1, все тает и пахнет весной, хочется резиновых сапог и летней резины. Увы, оттепель ненадолго. К вечеру ждем заморозки, и будет вместо ручьев каток, и на дороге тоже. Берегите себя. Держите дистанцию. А если вы пешеход, то друг друга», – говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье в пятницу облачная погода, временами небольшие осадки, температура воздуха – до плюс 3 градусов. Такая температура соответствует началу апреля, пятница станет самым теплым днем с начала зимы. При этом к концу дня ожидаются заморозки.

Кроме того, ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды на пятницу из-за метели и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду.