РИАМО - 18 янв. Закон об освобождении платы за соцуслуги на дому всех ветеранов Великой Отечественной войны успешно реализуется в Московской области – льготой пользуются более 8 тысяч человек, сейчас в Госдуму внесен подобный законопроект, который планируют реализовывать на всей территории страны, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В Госдуму внесен законопроект о распространении льготного социального обслуживания на дому на ветеранов ВОВ. По закону, сегодня услуги по социальному обслуживанию предоставляются несовершеннолетним детям, лицам, пострадавшим в результате ЧС, вооруженных межнациональных конфликтов, а также другим гражданам, если их среднедушевой доход ниже предельной величины. Между тем закон также позволяет региональным органам исполнительной власти расширять список категорий граждан, которые могут претендовать на такое обслуживание бесплатно.

«Московская область таким правом воспользовалась, и в 2018 году Мособлдума освободила всех ветеранов ВОВ от платы за соцуслуги на дому», – отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

По его словам, в Подмосковье полностью абстрагировались от понятия одинокого проживания для категорий ветеранов войны, участников трудового фронта, для вдов участников войны, несовершеннолетних узников фашизма.

«Они теперь получают соцуслуги бесплатно без дополнительных критериев. То есть, не учитываются факторы, вместе они живут с родственниками или нет», – добавил Голубев.

От платы за соцуслуги освобождены 8473 человека. На реализацию закона из областного бюджета выделяется порядка 30 миллионов рублей в год. Федеральный законопроект предлагает распространить такую практику на территории всей страны.