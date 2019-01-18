РИАМО - 18 янв. В психиатрической больнице №1 имени Н.А. Алексеева в Москве проведут работы по благоустройству территории, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Проектная документация уже согласована. Больница находится по адресу: Загородное шоссе, дом 2, Донской район, Южный административный округ города Москвы.

«Психиатрическая клиническая больница №1 имени Н.А. Алексеева – одно из старейших лечебных учреждений столицы. В настоящее время в больнице проведена модернизация и усовершенствована лечебно-диагностическая работа. А в скором времени будут выполнены работы по благоустройству территории, а также проведен капитальный ремонт ограждения», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В частности, здесь проведут капитальный ремонт ограждения территории (с частичной заменой фундаментов) и устройством ворот и шлагбаумов. На всей территории больницы заменят асфальтобетонное покрытие дорог и тротуаров, а также плиточное покрытие пешеходных дорожек.

В ходе работ по благоустройству предусматривается восстановление газонов, высадка деревьев и кустарников.

Кроме того, на территории больницы проведут капитальный ремонт фонтана, заменят плитку парапета и внутренние поверхности фонтана с устройством гидроизоляции, расчисткой и окраской трубопровода и люка.