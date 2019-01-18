РИАМО - 18 янв. Очередные надзорные мероприятия прошли в Дмитровском городском округе, где после проверки инспекторов Госадмтехнадзора вывезли свыше 50 грузовиков со снегом, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

На протяжении всей зимы инспекторы Госадмтехнадзора Московской области осуществляют контроль за своевременностью и качеством проводимой зимней уборки на поднадзорной территории.

«Так, по результатам возбужденных инспекторами Госадмтехнадзора в Дмитровском городском округе 15 административных дел с выдачей предписаний на устранение нарушений устранены нарушения по уборке территории района от снега и наледи, остальные остаются на контроле у инспекторов», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, инспекторы обязали вывезти огромные кучи снега, складируемые на прилегающей территории Ледового дворца в городе Дмитров.

«В итоге было вывезено 53 грузовика снежных масс», – подчеркивается в материале.