РИАМО - 18 янв. Время работы купелей в столице, возможно, увеличат до 23:00 в крещенскую ночь, это произойдет при большом спросе людей окунуться в прорубь, сообщил заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве МЧС России Владимир Волков.

«Организованные места крещенских купаний спланированы к открытию 18:00 18 января, по плану будут работать до 12:00 19 января. Однако по сложившейся практике в течение нескольких лет, возможно, продление работы мест крещенских купаний при массовом прибытии желающих искупаться – вплоть до 22:00 – 23:00», – сказал Волков.

Он отметил, что в прошлом году на Крещение в Москве последняя купель закрылась в 23:00.

«Наши спасатели работаю до тех пор пока есть потребность в этих местах», – добавил Волков.

Традиционные крещенские купания в столице пройдут на 59 оборудованных площадках. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Праздник отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец Святок, которые начались в Рождество, 7 января. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в Крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.