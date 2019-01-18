РИАМО - 18 янв. Московская область лидирует по многим направлениям финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

По данным «Корпорации МСП» общий объем гарантийной поддержки субъектов МСП, оказанный корпорацией за все время деятельности (с 2015 года – ред.), составил почти 35 миллиардов рублей. В свою очередь зампред правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что объем гарантийной поддержки в регионе составил 6,6 миллиардов рублей, что составляет более 17% от общего объема и является лучшим показателем среди регионов страны.

«Также Московская область занимает первое место в Российской Федерации по объему выданных кредитов субъектам МСП с поручительством АО «Корпорация МСП» по программам стимулирования кредитования субъектов МСП. За 2018 год предоставлено 505 поручительств на сумму 15,7 миллиардов рублей, что составило 23,8% от всех поручительств, выданных субъектам МСП в стране», – добавил Хромов.

Он подчеркнул, что объем кредитов, выданных федеральной «Корпорацией МСП» по программе «6,5» составил почти 5 миллиардов руб. Региональный гарантийный фонд предоставил в 2018 году 133 поручительства субъектам МСП на сумму 1,3 миллиарда рублей, что на 19,9% больше аналогичного показателя прошлого года.

«По объему предоставленных поручительств субъектам МСП Московская область занимает второе место в Центральном Федеральном округе, уступая лишь Москве. И это пятый показатель среди гарантийных фондов России. Регион уже второй год занимает лидирующие позиции по числу и объему предоставленных согарантий гарантийного фонда и АО «Корпорация МСП»», – подчеркнул зампред.

По итогам 2018 года Подмосковье вошло в тройку регионов России по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. За год число МСП в области выросло более чем на 18 тысяч и, согласно данным Федеральной налоговой службы, увеличилось до 337,2 тысяч. По этому показателю регион находится на втором месте в ЦФО и третьем – по России.