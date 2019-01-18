РИАМО – 18 янв. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что отрицательное заключение дано на законопроект, который устанавливает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, передает в пятницу ТАСС.

«Мы, как комитет, дали отрицательное заключение на этот законопроект, мы долго спорили на эту тему. Я в этой ситуации поддерживаю более жесткую позицию Минздрава», – пояснил Рязанский.

По его мнению, государство «не должно снижать порог чувствительности к вопросу курения», отметив, что доля курильщиков в России составляет 31%, в ряде европейских стран – 10-15%.

18 декабря комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который устанавливает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Документ также ранее получил поддержку думского комитета-соисполнителя – по транспорту и строительству, однако против его принятия высказывался Минздрав РФ.

В материале напоминается, что антитабачный закон вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 года, он запрещает курить на территории школ и вузов, учреждений культуры и спорта, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах; также нельзя курить на территории санаторно-курортных учреждений, внутри госучреждений и на автомобильных заправочных станциях.

Запрещено курение на борту самолетов (раньше решение о запрете курения в авиалайнерах принимали авиакомпании), в метро и на всех видах общественного транспорта. Курение около и внутри вокзалов, портов и аэропортов также считается нарушением закона.