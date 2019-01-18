РИАМО - 18 янв. Столичные следователи расследуют дело в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в серии сексуальных изнасилований на территории Москвы, и устанавливают возможных пострадавших от действий злоумышленника, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

«В декабре 2018 и январе 2019 года молодой человек вблизи жилого дома по Кутузовскому проспекту умышленно совершил иные действия сексуального характера в отношении двоих потерпевших, после чего с места преступления скрылся. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

В настоящий момент мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей).

«Следствие обращается ко всем, кто пострадал от действий данного молодого человека и по каким-либо причинам пока не сделал соответствующего заявления в правоохранительные органы, с убедительной просьбой сообщить указанную информацию», – добавляется в материале.

Обратиться необходимо по телефону 8 (499) 249-61-41 в Дорогомиловский межрайонный следственный отдел следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ; 8 (495) 690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве; 8 (499) 710-01-22, 8 (499) 731-08-32 – УВД по Западному АО ГУ МВД России по городу Москве.