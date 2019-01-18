РИАМО - 18 янв. Крещенские морозы, которые начнутся в столице с 19 января, будут длиться практически до конца месяца, в преддверии холодов синоптики призвали жителей побеспокоиться о более теплых одежде и обуви, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Крещенские морозы в этом году в Москве продлятся почти до конца января. Впервые за зиму ночью температура воздуха понизится до минус 20 градусов. И к этому нужно подготовиться», — говорится в сообщении.

Похолодание начнется 19 января. Утром подморозит до минус 10-7 градусов, днем будет минус 8-3. Морозы будут только усиливаться в дальнейшем, но 20 и 21 января температура еще будет выше нормы на 2-4 градуса.

Морозы еще усилятся 22 января: ночью будет до минус 20 градусов, днем — до минус 15. Это ниже нормы почти на 5 градусов.

«По предварительным расчетам, такие крепкие морозы продержатся до конца следующей недели. На фоне повышенного атмосферного давления погода облачная с прояснениями, местами небольшой снег», — добавляется в сообщении.

Существенного прироста снега не ожидается. Сейчас высота снежного покрова в Москве составляет 35 сантиметров, что близко к норме.

Последний раз волна холодной погоды в последней декаде января накрыла столицу в 2012 году. Ночная температура понижалась до минус 20 градусов. В преддверии холодов нужно побеспокоиться о более теплых одежде и обуви.

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