РИАМО – 18 янв. Свыше 780 спасателей будут работать в крещенские купания в Москве, задействовано более 70 единиц техники, сообщил журналистам в пятницу заместитель руководителя территориального органа – главный государственный инспектор по маломерным судам по городу Москве МЧС России Владимир Волков.

«Только структурой МЧС и департаментом ГОЧСиПБ по Москве будет задействовано непосредственно в местах обеспечения крещенских купаний более 780 наших спасателей», – сказал Волков.

Он отметил, что свыше 70 единиц специализированной техники, в том числе 16 судов на воздушной подушке, будут присутствовать на Крещение в столице.

«Дежурство организовано в местах крещенских купаний более 1,8 тысяч сотрудников полиции», – подчеркнул Волков.

Традиционные крещенские купания пройдут в столице на 59 площадках. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 пятницы до 18:00 19 января.

Купели подготовят в 10 парках: «Царицыне», Воронцовском парке, в «Сокольниках», «Филях», «Северном Тушине» и других. Они откроются вечером накануне Крещения и будут доступны в течение праздничного дня.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.