РИАМО - 18 янв. Два сотрудника частного охранного предприятия похитили со склада детские игрушки, предназначенные для тяжелобольных ребят из хосписа, сообщается на сайте МВД РФ.

«Оперуполномоченные ОМВД России по Преображенскому району Москвы задержали двоих сотрудников ЧОП по подозрению в краже игрушек, которые волонтеры передали в дар тяжелобольным детям. Подарки находились в складском помещении на Электрозаводской улице, арендуемом детским хосписом», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчин поместили под подписку о невыезде.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские нашли похищенное имущество и в ближайшее время оно будет возвращено в хоспис.