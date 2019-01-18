РИАМО – 18 янв. Центр самбо оборудуют в Москве в строящемся Дворце единоборств в «Лужниках», сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вот так будет выглядеть Дворец единоборств в «Лужниках». Одну часть здания займет центр самбо, вторую – центр бокса», – написал Собянин.

Он уточнил, что на крыше планируют поставить беговые дорожки.

«Особенность этого дворца – зеркальный потолок и стеклянные стены. Много воздуха и света», – резюмировал мэр.

В Москве на территории олимпийского комплекса «Лужники» до 2023 года оборудуют еще 13 спортивных сооружений, в результате площадка может стать ареной для проведения масштабных мероприятий мирового уровня.