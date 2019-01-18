РИАМО - 18 янв. Жители и гости столицы теперь могут приобрести электронные билеты на Московскую канатную дорогу на ее сайте.

Для покупки билета пассажирам нужно выбрать дату поездки, тариф и количество. После покупки билет нужно распечатать и предоставить при входе.

Купить онлайн можно только полный билет. Льготные можно приобрести в кассах комплекса.

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября. Всего на маршруте три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной, временно не работает, несет спортивное назначение) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки).

Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio. Спортивный маршрут на канатной дороге запустят с февраля 2019 года, когда будет проходить Кубок мира FIS по фристайлу.

По будням цена поездки в одну сторону на Московской канатной дороге для взрослых составляет 200 рублей, в обе стороны - 350 рублей, по выходным стоимость билетов составит 250 и 400 рублей соответственно.

Билеты для детей до 14 лет, многодетных семей и инвалидов второй и третьей групп в одну сторону по будням стоят 150 рублей, в обе стороны - 250 рублей, в выходные цена поездки составит 200 рублей и 350 рублей соответственно.

Дети до 6 лет, инвалиды первой группы и ветераны Великой Отечественной войны могут прокатиться по канатной дороге бесплатно.