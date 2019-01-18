РИАМО - 18 янв. Никулинский суд столицы рассмотрит дело о хищении 198 миллионов рублей, принадлежащих 351 потерпевшему, фигурант обещал пострадавшим выплатить проценты за пользование их денежными средствами, он заключен под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Следственной частью СУ УВД по ЗАО окончено производством уголовное дело о хищениях свыше 198 миллионов рублей у граждан под предлогом выплаты процентов за пользование заемными денежными средствами», – сообщил начальник Управления информации и связей с общественностью ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Юрий Титов.

Установлено, что фигурант уголовного дела организовывал заключение договоров займа денежных средств с физическими лицами. По условиям договоров организация-заемщик брала на себя обязательства выплачивать свыше 18% годовых за пользование заемными деньгами.

Таким способом были похищены свыше 198 миллионов рублей, принадлежащие 351 потерпевшему.

В октябре 2017 года в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения.