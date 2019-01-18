РИАМО - 18 янв. На территории Московской области в 2019 году запланировано проведение 43 ярмарок «Ценопад», которые реализуются в регионе с 2015 года, сейчас активно идет формирование пула участников, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«Ценопады» уже начали свою работу. Ближайший «Ценопад» запланирован в городском округе Серпухов, на площади Владимира Храброго с 21 января. Далее почти каждые выходные в Подмосковье будет работать один «Ценопад». Всего в 2019 году запланировано проведение 43 ярмарок», - отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Основными муниципальными образованиями, запланировавшими проведение социальных ярмарок, станут: Воскресенский, Одинцовский районы, а также городские округа Солнечногорск, Серпухов, Чехов, Мытищи, Красногорск, Балашиха, Реутов, Зарайск, Клин, Дмитровский и Домодедово.

При этом в текущем году сохранятся главные условия ярмарок: обязательные скидки на всю продукцию минимум в 15% и льготные условия аренды для участников – производителей и фермеров Московской области.

До 70% ассортимента «Ценопадов» – продукты питания: молоко и кисломолочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мясо, рыба (в том числе и свежая), овощи, фрукты, соления, консервация, мед. Еще порядка 30% ассортимента - промышленные товары: традиционные сувениры, одежда подмосковных ателье, а также ремесленные изделия, поделки.

«На данный момент активно идет формирование пула участников «Ценопадов». Мы приглашаем всех подмосковных производителей присоединиться к нашему движению «Ценопад» и представить свою продукцию потребителям на лучших торговых площадках Подмосковья», - подытожил министр.