РИАМО - 18 янв. В столичном районе Солнцево в жилом комплексе «Мещерский лес» сдали в эксплуатацию четыре корпуса с объектами коммерческой инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Сданные корпуса (№4.1 – №4.4) возведены в рамках второй очереди, которая будет полностью завершена после ввода в эксплуатацию многоуровневого наземного паркинга. Застройщик уже начал выдачу ключей собственникам 912 квартир», – сказала исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

ЖК «Мещерский лес» возводится на западе Москвы, между Боровским шоссе и парком Мещерский. Проектом предусмотрено строительство шести блоков, состоящих из двенадцати жилых корпусов переменной этажности (от 14 до 25 этажей), а также объектов социальной инфраструктуры. Первые этажи зданий нежилые, предназначены для размещения магазинов, кафе, предприятий сферы услуг.

Полностью сдать объект инвестор – группа компаний «ПИК» – планирует в течение 2020 года.