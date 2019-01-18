РИАМО - 18 янв. В январе 2019 года АО «Мособлэнерго» приняло политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, документ, в том числе, затрагивает вопросы экологической безопасности, говорится в сообщении пресс-службы энергосетевой компании.

Принятая политика рассчитана как минимум на ближайшие пять лет и может быть скорректирована с учетом отраслевой конъюнктуры.

«Одним из приоритетов «Мособлэнерго» в области инновационного развития стала цифровизация технологических процессов, подразумевающая переход от аналогового к цифровому управлению релейной защиты, внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии и связи», – говорится в сообщении.

Также в рамках новой политики будет вестись разработка технологий и решений для новых видов материалов, изоляции и оборудования.

Оборудование будет внедряться с высокими показателями эффективности. На предприятии будут создавать цифровые и полностью автоматизированные подстанции без обслуживающего персонала.

«Главной целью политики в области экологической безопасности «Мособлэнерго» является уменьшение негативного воздействия на окружающую среду объектов электросетевого хозяйства и наружного освещения», – уточняется в материале.

Для этих целей предусмотрен комплекс мер, в числе которых совершенствование системы экологического контроля, техническое перевооружение и замена устаревшего оборудования.

Кроме того, будут применяться инновационные решения, например, установка высотных композитных опор и развитие зарядной инфраструктуры для электрического транспорта.

Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Мособлэнерго» принята в рамках поддержки ряда законодательных инициатив, в частности, стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации.

Компания планирует приступить к активной реализации политики уже в этом году.