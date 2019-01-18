РИАМО - 18 янв. Технопарк построят на Выборгской улице в Войковском районе столицы, в комплексе расположится проектно-технологический институт строительной области, а также гостиница, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Комплекс будет состоять из двух обособленных зданий: 21-этажной гостиницы, в которой смогут останавливаться сотрудники, и четырехэтажного здания института. Последний, при взгляде сверху, будет выполнен в форме двух треугольников, соединенных вместе. В целом, данный проект отвечают запросу города на технопарки как таковые», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проектно-технологический институт занимается проектированием, строительством, испытанием и оценкой технического состояния объектов. Ядром здания станут два атриума, которые образуют двусветное пространство с первого по второй и с третьего по четвертый этажи.

«Помимо офисных помещений, здесь появятся площадки для профессиональных семинаров на строительные и архитектурные темы. Для повышения квалификации специалистов в составе технопарка заложены лекционные залы», – добавил Кузнецов.

Общая площадь комплекса составит более 30 тысяч квадратных метров. Точный адрес объекта – Выборгская улица, владение 9.