РИАМО - 18 янв. Порывы ветра в столице днем в пятницу усилились до 12-13 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве преобладание облачной погоды без осадков, местами порывы южного ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном — плюс 3 градуса, Северном — плюс 2-3 градуса, Северо-Восточном — плюс 2-3 градуса, Восточном — плюс 3 градуса, Юго-Восточном — плюс 2-3 градуса, Южном — плюс 2-3 градуса, Юго-Западном — плюс 2-3 градуса, Западном — плюс 1-3 градуса, Северо-Западном — плюс 2-3 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха плюс 3 градуса, на территории новой Москвы без осадков, температура воздуха плюс 2 градуса, местами порывы до 13 метров в секунду.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды на пятницу из-за метели и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду.