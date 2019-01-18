РИАМО - 18 янв. В срезах цветов гвоздики из Нидерландов в январе 2018 года поступивших в Московский регион выявили карантинный для РФ объект, продукцию планируют ликвидировать, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск – ред.), при досмотре срезов цветов гвоздики, происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс», – отмечается в материале.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений».

Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.