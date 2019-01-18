РИАМО - 18 янв. Кактус-орхидея и ароматный мексиканский кактус «Рыбья кость» расцвели на фестивале орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Кактус «Рыбья кость», или эпифиллум угловатый – эффектный кактус из Мексики с душистыми цветками и вкусными плодами, по виду похожими на киви, а по вкусу на крыжовник», – говорится в сообщении.

Кактусы-орхидеи, или гибридные эпифиллумы - это обширная группа эпифитных кактусов, полученных в результате гибридизации различных видов. В коллекции «Аптекарского огорода» представлены наиболее интересные и популярные сорта, полученные черенками из США в 2012 году. В саду их более 20 сортов.

Все растения можно увидеть в Суккулентной оранжерее. Цветение кактуса-орхидеи и кактуса «Рыбья кость» продлится как минимум до 20 января.

С 18 января посетители смогут увидеть увидеть одну из некогда самых дорогих орхидей в мире «Золото Кинабалу», а также редкий венерин башмачок Делената из Вьетнама.