РИАМО – 18 янв. К началу 2019 года строители новой Москвы достигли очередного значимого рубежа по вводу недвижимости, в частности, за шесть с половиной лет построено и и введено в эксплуатацию 15 миллионов квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что в этом объеме самая большая часть – жилье.

«Его построено более 11,5 миллиона «квадратов». Еще 3,5 миллиона квадратных метров – это различная нежилая недвижимость», – добавил Жидкин.

Он также пояснил, что строительство недвижимости и инфраструктуры в ТиНАО идет исключительно комплексно.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина строительный комплекс столицы приоритетное внимание уделяет созданию на новых территориях рабочих мест, реконструкции и строительству дорожно-транспортной инфраструктуры и метрополитена, возведению объектов социальной сферы», – перечислил Жидкин.

Он подчеркнул, что количество социальных объектов, построенных в ТиНАО с июля 2012 года, к новому, 2019 году, достигло почти 70.

«Три четверти из них – это детские сады и школы», - пояснил глава департамента.

По мнению Жидкина, в наступившем 2019 году темпы строительства в ТиНАО по-прежнему будут высокими.

«Планируем ввести не менее 2 миллионов квадратных метров различной недвижимости», – резюмировал глава департамента развития новых территорий города Москвы.