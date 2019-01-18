РИАМО- 18 янв. Железнодорожники проведут плановые работы по замене 6 километров контактного провода на участке Шиферная – Пески Казанского направления МЖД с 21 по 31 января, в связи с чем внесены изменения в расписание некоторых электричек, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Технологические «окна» назначены преимущественно на обеденное время – с 12:00 до 15:00, чтобы сохранить количество поездов и привычное расписание электричек в часы «пик»», – отмечается в сообщении.

Корректировки коснутся нескольких поездов, курсирующих между Москвой и станцией «Голутвин», в том числе на участках Шиферная – Голутвин: платформа «88 километр» – Голутвин, платформа «88 километр» – Виноградово.

«Также у некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия», – дополняется в материале.

Железнодорожники просят пассажиров с пониманием отнестись к ремонтным работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru), в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальным сайте и в приложении «Расписание и билеты ЦППК» АО «Центральная ППК».