РИАМО - 18 янв. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оформили возврат партии кормовой добавки, поступившей в Московский регион из Республики Польша, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Автологистика» (городской округ – Солнечногорск) было приостановлено оформление партии кормовой добавки для продуктивных животных, весом 7,8 тонны, поступившей из Республики Польша», – отмечается в материале.

При проведении пограничного ветеринарного контроля специалисты установили, что отсутствует отметка в графе «Оригинал/копия» ветеринарного сертификата; а также в разрешении Россельхознадзора на ввоз, в ветеринарном сертификате указано, что продукция произведена в Польше, тогда как на маркировочных этикетках указан номер немецкого завода-изготовителя и другие недочеты в документах.

В январе 2019 года груз возвращен отправителю на основании невозможности устранения выявленных нарушений.