РИАМО - 18 янв. С помощью платежного сервиса Samsung Pay пользователи мобильного приложения «Метро Москвы» теперь могут быстрее пополнять билет «Кошелек» карты «Тройка», записывать на нее все типы билетов, а также пополнять социальные карты учащихся, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Платежный сервис Samsung Pay упростит процесс пополнения транспортных и социальных карт через приложение «Метро Москвы».

«Теперь пользователям не придется вводить номер банковской карты и ждать, пока придет СМС с проверочным кодом. Опция «оплатить с Samsung Pay» позволит пополнить карту «Тройка» без дополнительных операций», – отмечается в сообщении.

Сервис был запущен при участии банка ВТБ, который обеспечивает эквайринг всех операций покупки и пополнения билетов для приложения «Метро Москвы».

«В начале января сервис Samsung Pay стал доступен для записи проездных билетов на разное количество поездок на «Тройку» и для пополнения социальной карты. Теперь сервис заработал в полном объеме и с его помощью можно пополнять билет «Кошелек», – сказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По его словам, чтобы воспользоваться услугой, владельцам смартфонов на базе Android необходимо обновить приложение «Метро Москвы» до последней версии.

Мобильное приложение «Метро Москвы» было запущено в 2017 году. Его скачали уже более 1,7 миллиона пассажиров.

«Среди преимуществ – пользователи сервиса могут первыми узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах через пуш-уведомления», – добавляется в материале.

Кроме того, приложение стало совместимо с умными часами Android Wear и поддерживает голосовой помощник Siri. Также приложение помогает строить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек – сервис подскажет маршрут до конкретной точки, вычислит время в пути, количество остановок, а также покажет стоимость поездки. Также в приложении пронумерованы выходы со станций и указаны улицы, к которым ведут эти выходы.