РИАМО - 18 янв. Цены на аренду в праздничные дни в Москве и Московской области выросли в 2,5-3 раза, самым популярным направлением стало западное Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Недвижимость».

Аналитики составили список районов, в которых объявления о краткосрочной аренде квартир и домов пользовались наибольшей популярностью перед Новым годом. Топ-5 районов, по объявлениям в которых чаще звонили в декабре, находятся за пределами МКАД: это Люберцы, Химки, Красногорск, Подольск, Одинцовский район. В ночь на Новый год москвичи предпочли западное направление: Рублевское и Новорижское шоссе.

«Посуточная аренда в новогоднюю ночь обошлась в 2,5-3 раза дороже, чем средний ценник. Большинство арендаторов в объявлениях просили уточнять цены на новогодние даты по телефону и не указывали их в объявлении. При этом такое жилье в большинстве случаев предлагается арендовать не менее чем на 3 дня», – отмечается в материале.

К примеру, цена на аренды четырехкомнатной квартиры на Кутузовском проспекте на новогодние праздники выросла с 6 тысяч рублей в сутки до 45 тысяч рублей за 3 дня. Цена аналогичной квартиры на улице Большие Каменщики выросла с 20 тысяч до 50 тысяч рублей в сутки. Двухкомнатная квартира на Рязанском проспекте подорожала с 3 тысяч за сутки до 30 тысяч за 3 дня.

«Яндекс.Недвижимость» – сервис для поиска объявлений о продаже и аренде квартир, участков и загородных домов – был запущен в 2010 году. Ежедневно пользователи добавляют примерно 40 тысяч новых объявлений, а контактные телефоны их авторов просматривают 50 тысяч раз. Предложения доступны на сайте realty.yandex.ru, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.