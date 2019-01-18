РИАМО – 18 янв. В Москве оплату проезда на аэроэкспрессах теперь можно совершить с помощью банковских карт японской платежной системы JCB, такой способ оплаты уже доступен в мобильном приложении «Аэроэкспресс», говорится в сообщении пресс-службы компании.

JCB — единственная международная платежная система в Японии и одна из пяти ведущих платежных систем мира.

«Мы постоянно работаем над развитием электронных каналов продаж и стараемся сделать так, чтобы гости столицы из любой страны мира чувствовали себя комфортно и имели возможность расплачиваться привычным для них способом. Новый сервис позволит пользователям японских карт JCB быстро и удобно приобретать билеты на аэроэкспрессы онлайн на сайте или в приложении», – сказала генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Кроме того, она отметила, что в декабре стала доступна оплата билетов при помощи Google Pay.

«Опция действует в мобильном приложении «Аэроэкспресс» и на сайте компании», – подчеркнула Бисембаева.

ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла – «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Компания основана в 2005 году и за это время перевезла более 100 миллионов человек.