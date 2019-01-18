РИАМО - 18 янв. Автомобилистов в столице призвали особенно соблюдать правила парковки в связи с празднованием Крещения, также водителей попросили быть внимательными при передвижении по городу, сообщается на сайте московского паркинга.

В ночь на 19 января в столице будут проходить мероприятия, посвященные празднику Крещения. На водоемах города будут организованы купели, ожидается, что в крещенских купаниях примет участие большое количество людей.

«Мы просим автомобилистов быть внимательными при передвижении по городу, соблюдать правила дорожного движения и оставлять автомобили только в разрешенных местах, чтобы не мешать жителям и гостям, которые будут посещать праздничные мероприятия», — говорится в сообщении.

Традиционные крещенские купания пройдут в столице на 59 площадках. Окунуться в прорубь можно будет с 18:00 пятницы до 18:00 19 января.

Купели подготовят в 10 парках: «Царицыне», Воронцовском парке, в «Сокольниках», «Филях», «Северном Тушине» и других. Они откроются вечером накануне Крещения и будут доступны в течение праздничного дня.

Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.