РИАМО - 18 янв. Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям задержали на фитосанитарном посту «Внуково-Карго» партию свежей зелени из Израиля, в розмарине выявили цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

В январе 2019 года при досмотре свежей зелени, а именно, розмарина, поступившего из Израиля в количестве 48 килограммов, был найден карантинный объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», – отмечается в сообщении.

К зараженной подкарантинной продукции будут приняты меры в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.