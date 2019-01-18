РИАМО - 18 янв. Столичный Арбитражный суд подтвердил законность решения и предписания Московского УФАС по факту нарушения промышленной компанией «Желатин» закона о защите конкуренции, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Ранее антимонопольный орган признал компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением в границах локальной системы теплоснабжения. Ведомство установило, что монополист нарушил порядок ценообразования, взимая с управляющей компании многоквартирного дома плату за услуги теплоснабжения без утвержденного тарифа.

«В результате, антимонопольный орган предписал промышленной компании «Желатин» при расчетах за оказанные услуги применять тарифы, установленные департаментом экономической политики и развития Москвы», – отмечается в сообщении.

Компания не согласилась с решением и предписанием УФАС и обратилась в Арбитражный суд Москвы. Суды первой и апелляционной инстанции поддержали позицию регулятора.