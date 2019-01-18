РИАМО - 18 янв. В подмосковных Химках, Мытищах и Долгопрудном началось внедрение системы видеоконтроля за работой автобусов, которая позволит отслеживать пассажиропоток на маршрутах и контролировать соблюдение расписания перевозчиками, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Система видеоконтроля не имеет аналогов в других регионах.

«На проблемных автобусных маршрутах мы начали установку видеокамер. <…> Такой мониторинг начнется с восьми проблемных автобусных маршрутов в Химках, Мытищах, Долгопрудном, откуда мы получаем большее число жалоб от жителей», – сказал заместитель председателя правительства региона Игорь Тресков.

По его словам, нововведение позволит штрафовать перевозчиков, если их автобус прибыл к остановке не вовремя.

«Для региона это нововведение, которое заключается в том, что мы будем контролировать, как автобусы прибывают и отправляются с остановки. Камеры устанавливают на конечных остановках для отслеживания пассажиропотока, очередей на остановках и соблюдения расписания, также камерами оснащены салоны автобусов, которые позволяют следить за наполняемостью салонов и возможностью оплаты проезда банковскими картами и картой «Стрелка», – уточнил Тресков.