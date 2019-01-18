РИАМО – 18 янв. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым в Кремле, сообщает Газета.ru.

«Путин и Медведев обсудили предложение правительства России о дополнении компетенции Минвостокразвития вопросами, связанными с реализацией государственной политики в Арктике», – говорится в сообщении.

Кроме того, Медведев также предложил главе государства переименовать Минвостокразвития в министерство по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики.