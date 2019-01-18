РИАМО - 18 янв. Парк спецтехники АО «Воскресенские минеральные удобрения» пополнился семью новыми машинами, на эти цели было направлено свыше 51 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Так, парк комбината пополнился новым гусеничным бульдозером «Четра» Т-25.01 ЯБР-1 Чебоксарского тракторного завода. Основная площадка работы отвального хозяйства предприятия – полигон вторичных материальных ресурсов. Именно здесь в частности задействуют современную технику.

«Он (бульдозер – ред.) сменит выработавшую свой срок эксплуатации технику. По оценкам специалистов, машина отличается высокой надежностью, маневренностью, а также комфортными условиями труда, а главное, отвечает потребностям работы в условиях полигона, в том числе в период сложных погодных условий», – говорится в сообщении.

Благодаря новому оборудованию возможно будет оптимизировать работу на полигоне фосфогипса, а также существенно повысить уровень безопасности труда сотрудников.

Кроме того, предприятие приобрело дизельные автопогрузчики JCB производства Великобритании. Закупка произошла в рамках инвестиционной программы по развитию дистрибьютерской сети в Южном и Центральном федеральных округах. Техника необходима для погрузочно-разгрузочных работ на производственной площадке химкомбината и его дистрибьюторских центров в Белгороде и Тихорецке.

Помимо этого, химкомбинат купил дизельные вилочные автопогрузчики фирмы YALE. Их задействуют на производственной площадке цеха экстракционной фосфорной кислоты, аммофоса №2 и складского хозяйства химкомбината. Автопогрузчики эффективны при перемещении грузов, они обеспечат высокую производительность.

«Сейчас вся техника уже на линии: мы активно используем ее как для отгрузки готовой продукции, так и для транспортировки фильтровальных салфеток и плит, задействованных в производстве. Погрузчик полностью соответствует требованиям, предъявляемым к спецавтотранспорту, а главное – это новая, надежная, маневренная машина», – рассказал начальник цеха аммофоса №2 Александр Иванов.

По его словам, благодаря такой технике, возрастает эффективность не только погрузки-разгрузки, но и работы всего отделения сложных минеральных удобрений цеха аммофоса №2.