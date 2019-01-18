РИАМО - 18 янв. В Московском центре качества образования 26 января в рамках проекта «Субботы будущего» школьникам расскажут о профессии научного художника, говорится в сообщении пресс-службы МЦКО.

«В субботу, 26 января, в Московском центре качества образования в рамках проекта «Субботы будущего» пройдет мероприятие, посвященное научному искусству Сайнс-арт (science art) – области современного искусства на стыке художественного и научного, творческого и технологического», – отмечается в материале.

В пресс-релизе дополняется, что произведения «научного искусства» имеют под собой серьезную исследовательскую базу, опираясь на достижения ученых, но также обращаются к эмоциям, позволяя не только осмыслить, но и прочувствовать науку.

На мероприятии выступит глава выставочного отдела объединения «Выставочные залы Москвы» Екатерина Щербакова.

«Субботы будущего» – это проект Московского центра качества образования о науке, технологиях и навыках 21 века в рамках цикла мероприятий «Субботы московского школьника».

Учащихся, родителей и педагогов приглашают посетить мастер-классы и тренинги с использованием передового учебного оборудования, ресурсов Московской электронной школы, комплектов виртуальной и дополненной реальности.

Вход на мероприятие по предварительной регистрации на сайте «Школа большого города».