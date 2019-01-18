РИАМО - 18 янв. В Москве возбудили уголовное дело по факту нарушения авторских и смежных прав, в частности, подозреваемый установил на рабочем компьютере сотруднику фирмы контрафактное программное обеспечение, сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав).

«По версии следствия, в ноябре 2018 года мужчина, находясь в помещении офиса, расположенного по улице 9-я рота в городе Москве, установил сотруднику на рабочий компьютер контрафактное программное обеспечение. Своими действиями он причинил правообладателям ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона рублей», - отмечается в материале.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.