РИАМО - 18 янв. Второй мебельный комбинат из Клина получил от Фонда развития промышленности РФ (ФРП) одобрение займа на 66 миллионов рублей по программе «Проекты развития», на эти деньги предприятие сможет запустить новую линию по производству матрасов с использованием собственного материала Fintek-Х, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Как рассказал зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов, стоимость проекта ООО «2МК» составляет 200 миллионов рублей, из которых 66 миллионов рублей могут быть предоставлены из федерального ФРП в виде льготного займа.

«С помощью займа ФРП комбинат закупит оборудование для запуска технологической линии по производству пружинных и беспружинных взрослых и детских матрасов. Комплект оборудования позволит дополнительно производить 60 тысяч матрасов в год, таким образом, общая мощность составит 157 тысяч штук в год», – отметил Хромов.

Матрасы клинского предприятия имеют в составе до 90% натуральных материалов. Синтетическое сырье используется только в связующих компонентах.

«Высококачественный материал Fintek-Х позволяет использовать отходы производства матрасов – обрезь, которая состоит из синтепона, ткани и ниток. Благодаря этому удается снизить цену готового матраса на 20% в сравнении с аналогами при полном сохранении всех качественных характеристик», – подчеркивается в сообщении.

Всего на прошедшем экспертном совете ФРП РФ было одобрено 10 проектов в Московской, Нижегородской, Тульской, Ульяновской, Свердловской и Рязанской областях, а также в Республике Татарстан на общую сумму займов более 1,06 миллиарда рублей, при этом общая стоимость проектов составит более 1,87 миллиарда рублей.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

В Московской области также функционирует региональный Фонд развития промышленности, который осуществляет финансовую поддержку проектов, реализуемых на территории Подмосковья по приоритетным направлениям российской промышленности.

«Займы предоставляются на льготных условиях по пяти программам: «Приобретение оборудования», «Проекты пищевой и перерабатывающей промышленности», «Лизинговые проекты», «Комплектующие изделия» и «Проекты развития»», – перечисляется в материале.

Так, в 2018 году Фонд развития промышленности Московской области выдал льготных займов по программам «Проекты пищевой и перерабатывающей промышленности» и «Приобретение оборудования» на сумму свыше 260 миллионов рублей.

«На сегодняшний день на рассмотрении находится еще 14 заявок. Льготные займы от 20 до 300 миллионов рублей предоставляются под ставку от 1 до 5% в зависимости от программы», – заключается в сообщении.