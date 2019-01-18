РИАМО – 18 янв. Лоток яиц на девять позиций в коробке - просто маркетинговый ход, который не является показателем состояния экономики, сообщил РИАМО доктор экономических наук, заведующий кафедрой маркетинга и рекламы института экономики, управления и права РГГУ Алан Абаев.

Ранее пользователи Сети обратили внимание на новые упаковки куриных яиц в магазинах, где вместо привычного десятка находятся девять яиц, уложенные в три ряда. Соответствующий пост собрал массу комментариев – как шуточных, так и возмущенных. При этом пользователи не против покупать по девять яиц вместо десяти, если цена на них будет снижена в соответствии с количеством.

«Такая упаковка ни к чему не ведет, и это ничего не показывает. Это просто отличный маркетинговый ход, яйца в такой упаковке продаются уже с апреля, кажется, но тогда этого не заметили. А сейчас они вложили в это деньги, чтобы это стало медийным событием. К чему это приведет? Да ни к чему. Возможность выбора у потребителя количества и соотношения цена-качество – это всегда хорошо», - сказал Абаев.

Он добавил, что маркетинговая схема производителя яиц была больше нацелена не на обычных розничных покупателей, а на торговые сети.

«Это не повышение интереса потребителей. Не нас с вами. Это повышение интереса их покупателей. А их покупатели – это розничные сети. Он (производитель), допустим, приходил в одну сеть 15 раз, а его выгоняли, потому что он никому не известен. А теперь он приходит, и его узнают, и его товар ставят на полки», - добавил Абаев.