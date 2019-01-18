РИАМО - 18 янв. В столице задержали майора полиции, которого подозревают в организации незаконной миграции, его уволят из органов внутренних дел, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан сотрудник ОВМ ОМВД России по району Бирюлево Западное Москвы, который подозревается в причастности к совершению действий, связанных с организацией незаконной миграции», — говорится в сообщении.

По данному факту принято процессуальное решение.

Майор полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.