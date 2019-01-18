РИАМО - 18 янв. В 2018 году большинство выпускников вузов Подмосковья трудоустроились сразу после окончания учебы, всего в регионе шесть вузов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В 2018 году порядка 75% выпускников высших учебных заведений Подмосковья трудоустроились сразу после окончания учебы. Лучший показатель у университета «Дубна» - 80%», - сказала Забралова.

Она добавила, что в регионе работают шесть вузов, там учатся почти 40 тысяч человек.

«Готовят в Подмосковье специалистов по различным специальностям, но большой акцент сделан на педагогическом направлении. Из 120 направлений подготовки больше половины – педагогические специальности. Средний конкурс в областные вузы составляет пять человек на место. Многие студенты уже во время учебы определяются с приоритетным местом работы, проходят практику в ведущих учреждениях региона и по окончании вуза получают приглашение для трудоустройства. Что особенно приятно, большинство наших ребят остаются работать в Московской области», - отметила Забралова.

Она добавила, что два областных вуза входят в топ-100 лучших вузов России: «Дубна» и Технологический университет.