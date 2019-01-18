Начало года – самое время обновить гардероб на зимних распродажах. В начале января скидки на трендовые модели пальто, шуб-чебурашек, трикотажа и обуви достигают 50-70%. Поэтому, даже если вы потратились в новогодние праздники, заглянуть на сейлы все-таки стоит. Обозреватель РИАМО нашла самые выгодные предложения на зимних распродажах в Москве.

Пальто-халат

© iamstudio.ru На фото: пальто-халат с утеплителем I am studio – 12 800, © soeasy.moscow пальто-тренч Soesy.Moscow – 15400 рублей © iamstudio.ru пальто из шерсти и кашемира I am studio – 10900 рублей © mango.com полушерстяное пальто Mango – 4999 рублей © mango.com пальто ручной работы Mango – 6999 рублей 1 из 5

Демисезонные пальто с утеплителем, пальто-халаты и модели оверсайз актуальны уже несколько сезонов. Сейчас такие можно найти за полцены как в масс-маркетах (Mango, Zara), так и у российских дизайнеров (I am studio, Soesy Moscow и других), а носить прямо сейчас и весной. Варианты на все времена – черное классика или пальто цвета «кэмел». Для тех, кто гонится за трендами, обратить внимание стоит на пальто-тренч в стиле 80-х.

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Шуба-чебурашка

© bershka.com На фото: пальто из искусственной овчины Bershka – 1999 рублей © mango.com белая шуба с лацканами Mango – 4999 рублей © mango.com шуба из искусственной овчины с капюшоном Mango – 8999 рублей © 2moodstore.com бежевая укороченная шуба 2Mood – 12 900 рублей 1 из 4

Абсолютный must have зимы 2018-2019 – шуба чебурашка. Такую в этом сезоне носят, и героини street style, и обычные москвички. Они представлены как в люксе («Teddy Bear» Max Mara), так и в масс-маркетах (Bershka, Topshop, Mango, Zara) и интернет-магазинах российских дизайнеров. Не факт, что этот тренд задержится в гардеробах модников, поэтому тратиться на искусственные шубы чебурашки от Fendi, Gucci, Michael Kors совсем необязательно – поиграть в модницу можно и в пальто из искусственной овчины за 1999 рублей, как у Bershka. Носить такую вещь можно на легкое платье вплоть до апреля, так как большинство моделей рассчитаны на температуру чуть ниже нуля.

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Кроссовки Ugly shoes

© zara.com На фото: кроссовки Zara – 1599 рублей © bershka.com комбинированные кроссовки на платформе Bershka – 1599 рублей © topshop.com кроссовки TopShop – £15.00 (около 1300 рублей) © lamoda.ru кроссовки Ash – 12170 рублей 1 из 4

Большие «уродливые» кроссовки в стиле Balenciaga еще несколько сезонов назад вызывали недоумение у многих и были замечены только на звездах стрит-стайла, а сегодня заполонили масс-маркеты и, судя по новым коллекциям, не покинут гардеробы модников в 2019 году. Чтобы не тратиться на люксовые «аглишузы» (Balenciaga, Louis Vuitton и Stella McCartney), на распродажах можно купить такие кроссовки со скидкой до 70% у Zara, TopShop и Bershka, также большой ассортимент представлен в интернет-мультибренде Lamoda. Носить их можно и нужно с пальто, платьями, джинсами и укороченными брюками.

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Свитер в цвете ультрафиолет

© mango.com На фото: джемпер из мохера Mango – 4999 рублей © butik.ru укороченная хлопковая толстовка с капюшоном Wrangler – 2470 рублей © bershka.com толстовка с декоративными швами Bershka – 999 рублей © mango.com джемпер крупной вязки Mango – 1699 рублей 1 из 4

Самым модным цветом сезона осень-зима 2018/2019 по версии Pantone стал ультрафиолет и его оттенки. Именно в этом цвете в масс-маркетах и у российских дизайнеров выполнена большая часть зимней коллекции. За полцены стоит купить фиолетовый свитер, водолазку или свитшот. В 2019 году его модно будет сочетать с желтым низом.

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Джинсы

© butik.ru На фото: укороченные джинсы с высокой посадкой Levis – 4250 рублей © butik.ru укороченные джинсы Wrangler – 3479 рублей © mango.com джинсы Mango – 1499 рублей © butik.ru укороченные джинсы оригинального дизайна Tommy Jeans – 5995 рублей © mango.com джегинсы-скинни Mango – 1199 рублей 1 из 5

Зимний сейл – отличная возможность обновить базовый гардероб, например, купить качественные джинсы за полцены от Levi’s, Wrangler или Tommy Jeans по цене масс-маркета. Из трендовых моделей – ретро-джинсы с высокой талией и лампасами в стиле 80-х, необработанные края и джегинсы.

Коралловые платья с принтом

© iamstudio.ru На фото: платье миди на запах I am studio – 11 690 рублей © mango.com платье со змеиным принтом Mango – 2999 рублей © zara.com платье со змеиным принтом Zara -1199 рублей © asos.com платье миди с цветочным принтом Asos – 1390 рублей 1 из 4

Платья на весну и лето вполне можно покупать на зимней распродаже, ведь в зимних коллекциях масс-маркета представлено много моделей, подходящих для нашего лета. Из трендов стоит обратить внимание на модный цвет весны-лета 2019 по версии Pantone –коралловый и его оттенки (от красного к розовому). Финальные сейлы сейчас идут в Asos, Mango, Zara и других масс-маркетах. Кроме того, во многих студиях российских дизайнеров (2Mood, 12Storeez, I am studio и пр.) сейчас начались финальные распродажи новогодних коллекций, в которых тоже много платьев для отпуска у моря.

Трикотаж

© mango.com На фото: трикотажное платье в резинку Mango – 1499 рублей © iamstudio.ru юбка миди из шерсти I am studio – 4830 рублей © 12storeez.com кардиган 12Storeez – 2790 рублей 1 из 3

Трикотажные джемперы, юбки и платья – база на все времена. Сейчас со скидками до 70% можно обновить поднадоевшие кардиганы и платья в «лапшу». Так как носить эти вещи мы будем весной, обратить внимание стоит на коралловый, сиреневый и бежевые оттенки.