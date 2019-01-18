РИАМО - 18 янв. На северо-востоке Москвы в проезде Серебрякова запланирована реконструкция и новое строительство медицинского центра, у жителей района появится дополнительная возможность получить амбулаторно-поликлинические и другие медицинские услуги, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Столичные власти уже одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы для участка, расположенного по адресу: проезд Серебрякова, владение 4, строение 3. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Существующий медицинский центр в Свиблове будет реконструирован. Сейчас площадь административного здания составляет 703,9 квадратных метров. После реконструкции объект станет трехэтажным, площадь его увеличится до 1,5 тысяч квадратных метров», – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, после реконструкции центра здесь появятся дополнительные медицинские кабинеты, лаборатории и вспомогательные помещения. Для жителей это дополнительная возможность получить амбулаторно-поликлинические и другие медицинские услуги.

Реконструкцию медицинского центра проведут за счет средств инвестора.