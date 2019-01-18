РИАМО - 18 янв. Перевозчики в Московской области в текущем году намерены обновить автобусный парк, более 2 тысяч новых машин будут курсировать на дорогах муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

На маршрутах «Мострансавто» будет обновлено более 600 автобусов, коммерческих перевозчиков – свыше 1,4 тысячи автобусов.

«Все они будут соответствовать региональному стандарту, действующему для автобусов Подмосковья – возраст автобусов малого класса не превышает 5 лет, а транспортные средства большого и среднего классов - не старше 7 лет. Кроме того, в автобусах должны быть системы оповещения пассажиров, видеонаблюдения в салонах транспортных средств и возможность безналичной оплаты проезда, климат-контроль и обеспечение доступности передвижения маломобильных граждан», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.

Он добавил, что за прошлый год в Московской области на частных и на региональных маршрутах было заменено почти 2,8 тысячи автобусов из 10,5 тысяч автобусного парка региона.

«За два года в регионе заменили почти половину парка всех автобусов – приобретено свыше 4,9 тысяч новых транспортных средств. Средний возраст автобусов снижен до 3,3 лет. В этом году планируется заменить еще свыше 2 тысяч машин. К концу года автобусный парк будет обновлен на 70%», – подчеркнул Тресков.

По его мнению, очень важно добиться соблюдения расписания движения автобусов.

«Мы понимаем, что есть пробки, определенные проблемы, но расписание должно выполняться. Автобусы у нас новые, их достаточное количество, поэтому четкое соблюдение графика движения автобусов - наша основная задача на 2019 год. Для сокращения времени на посадку во всех автобусах планируем установить стационарное оборудование для самостоятельной оплаты проезда», – дополнил Тресков.

Генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов отметил, что в 2018 году автобусами предприятия перевезли на 6 миллионов человек больше, чем в 2017-м.

«Доля безналичной оплаты – социальными, банковскими картами, «Стрелкой» – на данный момент составляет свыше 92%. «В этом году у нас план – 95%», – уточнил Мурашов.

Он дополнил, что впервые за три года прирост водителей составил порядка 700 человек, зарплата увеличилась в среднем на 24%.

«Большое внимание уделяется вопросам налаживания обратной связи с пассажирами. В 2017 году более 70% обращений, поступивших через портал «Добродел» в адрес предприятия, были посвящены корректировке и нарушению расписания, а также невыполнению рейсов. По итогам 2018 года количество обращений по этим вопросам у «Мострансавто» было снижено почти в два раза», – заявил он.

Обновление подвижного состава областными перевозчиками и уменьшение переработок у водителей в 2018 году снизило количество ДТП с пострадавшими на 51%, смертельных случаев – на 61%.

За транспортной работой перевозчиков осуществляется контроль через региональную навигационно-информационную систему Московской области (РНИС МО), где отслеживается соблюдение расписания, маршрута, нарушения ПДД водителями. Работы в системе является обязательной для всех подмосковных перевозчиков.

«Кроме того, на 8 проблемных маршрутах будет реализована система видеоконтроля за работой автобусов, которая позволит отслеживать пассажиропоток на маршрутах и соблюдение расписания. Нововведение позволит штрафовать перевозчиков, если их автобус прибыл к остановке не вовремя, а также вносить корректировки в расписание и менять класс автобусов. Отслеживать работу перевозчиков будут через камеры на остановках и в салонах автобусов, видео будут доступны для жителей на сайтах МТДИ и перевозчиков, а также в соцсетях МТДИ», – отмечается в материале.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, дополнительными элементами системы контроля стали камеры видеонаблюдения на остановках и в салонах автобусов.

«Мы считаем это прорывом. Думаю, что все с удовольствием будут ими пользоваться: мы – для работы и контроля, жители - для понимания, в какое время придет автобус. В этом году на большинстве маршрутов Московской области планируется увеличение числа автобусов и транспортной работы на 20-30%. Особое внимание будет уделено густонаселенным районам, расположенных вблизи МКАД», – подчеркнул он.

«Запланировано открыть и перевести в регулируемый тариф еще около 120 маршрутов. В регионе также планируется создание единой цветовой гаммы для всех автобусов Подмосковья. Все автобусы будут белого цвета с желтой полосой на бортах, а также соответствовать региональному стандарту», – добавляется в сообщении.

Автобусный парк Московской области – один из самых больших в России. В Подмосковье работают свыше 150 перевозчиков, 2,1 тысячи маршрутов и более 10,5 тысяч автобусов. Ежегодный пассажиропоток составляет 1 миллиард человек.