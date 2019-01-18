РИАМО - 18 янв. В Москве более чем из 4 тысяч объектов в аварийном состоянии остается около 5% памятников культурного наследия, в настоящее время реставрационные работы проводятся в доме Наркомфина, на Северном речном вокзале и других объектах, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Порядка 5% памятников осталось в аварийном состоянии , это чуть более 200 из более чем 4 тысяч зданий. По каждому объекту мы работаем, работаем с каждым собственником», - сказал Емельянов.

Он отметил, что в настоящее время реставрационные работы проводятся в доме Наркомфина, на Северном речном вокзале и других объектах.

Он уточнил, что реставрация дома Наркомфина будет полностью завершена летом 2019 года.