РИАМО - 18 янв. Жителей Подмосковья предупредили о выявлении в обороте фальсифицированной молочной продукции из Карачаево-Черкесии, продукция может быть опасной и вызывать отравление, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике выявило в обороте фальсифицированную молочную продукцию производства ИП Чагаров Л.Х. Адрес производства: Карачаевский район, аул Каменномост, улица Курджиева, дом 30.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что ИП Чагаров Л.Х. деятельность не осуществляет с 12 июля 2018 года», — говорится в сообщении.

Продукция предприятия не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции» по показателям фальсификации, производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызывать пищевое отравление.