РИАМО - 18 янв. В этом году в Москве планируют завершить основные реставрационные работы на объектах ВДНХ, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он напомнил, что на территории ВДНХ реставрационные работы проходят на 40 объектах.

«По Центральной аллее, по центральной линии внешние работы завершены практически по всем объектам, но а внутри работы еще продолжаются. Планируется, что к юбилею выставки - в 2019 году ей будет 80 лет - основные реставрационные работы на выставке будут завершены», - сказал Емельянов.

Он отметил, что завершаются работы в павильоне №1, практически закончена реставрация арки главного входа.

«Реставрационные работы на ВДНХ продолжаются. Как я уже говорил, это главный фонтан, продолжаются работы по фонтану «Каменный цветок». Летом прошлого года закончены реставрации на фонтане «Золотой колос». В целом реставрационные работы на выставке идут, по павильонам главной линии они фактически входят в завершающую стадию», - добавил Емельянов.

Выставка была открыта 1 августа 1939 года. Территория ВДНХ объединена с парком «Останкино», их общая площадь превышает 317 гектаров. На территории выставки расположено 49 памятников культурного наследия. Возрождение ВДНХ началось в конце 2013 года.

Минувшей осенью на ВДНХ начали первую комплексную реставрацию фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», а также открыли образовательный комплекс «Техноград». Зимой в отреставрированном павильоне №71 заработал дворец госуслуг «Мои документы». По данным на сайте ВДНХ, ежегодно комплекс посещают порядка 25 миллионов гостей.