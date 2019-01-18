РИАМО - 18 янв. На контрольном пункте в Москве приостановили оформление партии ветеринарных кормовых добавок и лекарств общим весом 18,5 тонн, поступивших из Германии и Китая, документы на продукцию были оформлены с нарушениями, груз вернут отправителям, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В январе 2019 года управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Автологистика» было приостановлено оформление партии кормовых добавок (витаминов) и лекарственных препаратов для ветеринарного применения, общим весом 18,5 тонн, происхождением Китай и Германия», – отмечается в сообщении.

Ветеринарный контроль установил, что на часть продукции отсутствуют оригиналы сертификатов качества, выданных заводом-изготовителем в Китае. Также на части продукции на маркировочных этикетках не указан номер свидетельства о государственной регистрации. Кроме того, часть груза имеет двойные маркировочные этикетки, из-за чего невозможно идентифицировать производителя товара, а также часть груза имеет дополнительную маркировку, на которой указано наименование другого препарата с иным регистрационным номером.

На основании выявленных нарушений товар подлежит возврату в страну отправления.