РИАМО - 18 янв. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, которого зарезал знакомый из-за долгов, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, вечером 17 января у подъезда жилого дома по улице Главная района Восточный в Москве обнаружено тело мужчины на вид 35-40 лет с признаками насильственной смерти, с колото-резанной раной.

«Благодаря совместной работе следователей ГСУ СК РФ по городу Москве и сотрудников ДПС был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Следователи установили, что мужчины были ранее знакомы. В ходе допроса задержанный признал вину и пояснил, что совершил убийство знакомого из-за долга в размере 200 тысяч рублей, который потерпевший не возвращал», - отмечается в материале.

В скором времени в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы. Расследование продолжается.